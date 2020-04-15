США приостановили взносы в ВОЗ

Соединенные Штаты временно прекратили выплачивать взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О таком решении сообщил 14 апреля президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, он поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ, пока не будет сделана «оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса».

«Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили 400−500 миллионов долларов в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил 40 миллионов долларов», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Дональд Трамп назвал «одним из наиболее опасных» действий ВОЗ «катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран». Это нанесло огромный ущерб. Эксперты организации слишком верили информации китайских властей и долго считали, что COVID-19 не передается от человека к человеку.

«Они говорили нам, что необходимости в запретах на передвижение нет, когда мы ввели запрет на въезд. Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», — подчеркнул Трамп.

Соединенные Штаты пошли на спорный шаг, несмотря на предложение России «не политизировать» ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.