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США приостановили взносы в ВОЗ

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Соединенные Штаты временно прекратили выплачивать взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О таком решении сообщил 14 апреля президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, он поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ, пока не будет сделана «оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса».

«Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили 400−500 миллионов долларов в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил 40 миллионов долларов», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Дональд Трамп назвал «одним из наиболее опасных» действий ВОЗ «катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран». Это нанесло огромный ущерб. Эксперты организации слишком верили информации китайских властей и долго считали, что COVID-19 не передается от человека к человеку.

«Они говорили нам, что необходимости в запретах на передвижение нет, когда мы ввели запрет на въезд. Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», — подчеркнул Трамп.

Соединенные Штаты пошли на спорный шаг, несмотря на предложение России «не политизировать» ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

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Пилотам в США запретили летать после приема лекарства от COVID-19

Small 270d252170
© Twitter

© Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило пилотам управлять самолетами, если они в течение последних 48 часов принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Речь идет о «лекарстве от коронавируса», которое настойчиво рекламировал президент США Дональд Трамп.

Средство до сих пор не признано медиками эффективным против COVID-19 и безопасным для пациентов. При этом эксперты FAA оценили его воздействие на организм человека сразу после выхода препарата на рынок. Оно «долгое время считалось в целом несовместимым с выполнением обязанностей, связанных с авиационной безопасностью».

«Как и в случае с любыми наркотиками, FAA использует консервативный подход при оценке воздействия конкретного вещества на способность профессионалов безопасно выполнять свою работу», — цитирует Business Insider слова представителя FAA.

В управлении уточнили, что «из-за большого разнообразия дозировок и отсутствия стандартизированных протоколов лечения COVID-19» пилоты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, «не имеют права выполнять обязанности, связанные с безопасностью полетов, до 48 часов после того, как они прекратили использование препаратов».

Впервые о данной директиве FAA рассказал CNN. В сообщении телеканала утверждалось, что документ говорит об отсутствии «достаточных научных доказательств пользы этих лекарств для снижения степени тяжести вируса». Гораздо более эффективным средством для борьбы с COVID-19 видится мытье рук и социальное дистанцирование. Хотя препарат официально рекомендовали президент США и губернатор штата Нью-Йорк.

Хлорохин стал предметом научных споров, поскольку мир ищет способ смягчить пандемию коронавирусной инфекции. Некоторые ученые и медики заявили о пользе противомалярийного препарата в борьбе с опасной болезнью. Однако официальных доказательств тому пока не существует. Оппоненты предупреждают о возможности серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, включая сердечную аритмию.

Накануне стало известно, что в Бразилии остановили научное исследование, которое оценивало пользу применения хлорохина для лечения COVID-19. Причиной тому стала смерть нескольких пациентов, принимавших участие в эксперименте. Хлорохин ранее фигурировал и в рекомендациях российского Минздрава.

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