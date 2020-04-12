найти ×
   
  • USD
    73.75
  • EUR
    80.74
СохранитьСохранено0
×

107488

МИД России призвал США «не политизировать» пандемию COVID-19.

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Пандемия коронавируса является угрозой для всего человечества и глобальным вызовом международному сообществу. Борьба с ней требует слаженных действий всех государств. На этом фоне позиция Соединенных Штатов, выступивших с обвинениями в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является неконструктивной и вызывает обеспокоенность, заявило Министерство иностранных дел России.

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ. Полагаем, что именно так следует расценивать недавние громкие обвинения со стороны американского руководства в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая якобы „прозевала“ опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим странам», — сказано в сообщении МИД РФ в Facebook.

Российские дипломаты отметили, что обвинения США противоречат итоговому заявлению саммита «большой двадцатки» и резолюции Генассамблеи ООН, которые были приняты при поддержке Вашингтона. В документах подчеркивается центральная координирующая роль ВОЗ в противодействии распространению COVID-19.

«Считаем исключительно важным избегать политизации ситуации вокруг пандемии, представляющей собой глобальный вызов всему международному сообществу и требующей слаженных действий всех государств», — заявил МИД России.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил о возможном приостановлении выплат в бюджет ВОЗ из-за того, что организация не оправдывает ожиданий. Все меры, которые были приняты ею на фоне распространения коронавирусной инфекции, оказались неверными. Также американский лидер упрекнул ВОЗ в том, что она «всегда на стороне Китая».

Вслед за президентом позицию США озвучил и государственный секретарь Майкл Помпео.

Тем временем в Турции из-за принятых на фоне пандемии жестких мер ушел в отставку глава МВД.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
8214553читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1583130322читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки

Пандемия испанского гриппа за полтора года унесла жизни около 50 миллионов человек.

9045302читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Сколько должен длиться всеобщий карантин для победы над коронавирусом02 апреля

Весну потеряли, потеряем ли лето?

5215946читать позжечитаю позже