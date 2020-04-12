МИД России призвал США «не политизировать» пандемию COVID-19.

Пандемия коронавируса является угрозой для всего человечества и глобальным вызовом международному сообществу. Борьба с ней требует слаженных действий всех государств. На этом фоне позиция Соединенных Штатов, выступивших с обвинениями в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является неконструктивной и вызывает обеспокоенность, заявило Министерство иностранных дел России.

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ. Полагаем, что именно так следует расценивать недавние громкие обвинения со стороны американского руководства в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая якобы „прозевала“ опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим странам», — сказано в сообщении МИД РФ в Facebook.

Российские дипломаты отметили, что обвинения США противоречат итоговому заявлению саммита «большой двадцатки» и резолюции Генассамблеи ООН, которые были приняты при поддержке Вашингтона. В документах подчеркивается центральная координирующая роль ВОЗ в противодействии распространению COVID-19.

«Считаем исключительно важным избегать политизации ситуации вокруг пандемии, представляющей собой глобальный вызов всему международному сообществу и требующей слаженных действий всех государств», — заявил МИД России.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил о возможном приостановлении выплат в бюджет ВОЗ из-за того, что организация не оправдывает ожиданий. Все меры, которые были приняты ею на фоне распространения коронавирусной инфекции, оказались неверными. Также американский лидер упрекнул ВОЗ в том, что она «всегда на стороне Китая».



Вслед за президентом позицию США озвучил и государственный секретарь Майкл Помпео.

Тем временем в Турции из-за принятых на фоне пандемии жестких мер ушел в отставку глава МВД.