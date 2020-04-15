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Коронавирус отложил запуск 60 спутников SpaceX

Small 270d252170
© Википедия

© Википедия

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает оказывать влияние даже на космическую отрасль. Американская компания SpaceX перенесла на неделю или более старт ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников глобальной системы связи Starlink, сообщили информированные источники сайта Spaceflightnow.

В SpaceX собирались 16 апреля запустить ракету-носитель с 60 спутниками с космодрома на мысе Канаверал, несмотря на тяжелое положение с COVID-19 в США. Однако сейчас на стартовом комплексе во Флориде делают все возможное, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Откладываются практически все старты.

Прошлый запуск ракеты с компонентами глобальной сети интернет-канала Starlink состоялся 18 марта. Очередные 60 спутников SpaceX успешно доставили на орбиту. Число аппаратов группировки достигло 360, что сделало американскую компанию крупнейшим спутниковым оператором мира.

В планах SpaceX — создание сети из 12, а потом и 30 тысяч малых космических аппаратов. Это позволит дать землянам качественный и доступный интернет в любой точке планеты. До конца нынешнего года должно быть обеспечено покрытие территории Северной Америки.

Недавно американская частная компания Rocket Lab перенесла запуск трех аппаратов Национального управления военно-космической разведки США (NRO) с космодрома в Новой Зеландии. Спутники-шпионы остались на Земле также из-за коронавируса.

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Пилотам в США запретили летать после приема лекарства от COVID-19

Small 270d252170
© Twitter

© Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило пилотам управлять самолетами, если они в течение последних 48 часов принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Речь идет о «лекарстве от коронавируса», которое настойчиво рекламировал президент США Дональд Трамп.

Средство до сих пор не признано медиками эффективным против COVID-19 и безопасным для пациентов. При этом эксперты FAA оценили его воздействие на организм человека сразу после выхода препарата на рынок. Оно «долгое время считалось в целом несовместимым с выполнением обязанностей, связанных с авиационной безопасностью».

«Как и в случае с любыми наркотиками, FAA использует консервативный подход при оценке воздействия конкретного вещества на способность профессионалов безопасно выполнять свою работу», — цитирует Business Insider слова представителя FAA.

В управлении уточнили, что «из-за большого разнообразия дозировок и отсутствия стандартизированных протоколов лечения COVID-19» пилоты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, «не имеют права выполнять обязанности, связанные с безопасностью полетов, до 48 часов после того, как они прекратили использование препаратов».

Впервые о данной директиве FAA рассказал CNN. В сообщении телеканала утверждалось, что документ говорит об отсутствии «достаточных научных доказательств пользы этих лекарств для снижения степени тяжести вируса». Гораздо более эффективным средством для борьбы с COVID-19 видится мытье рук и социальное дистанцирование. Хотя препарат официально рекомендовали президент США и губернатор штата Нью-Йорк.

Хлорохин стал предметом научных споров, поскольку мир ищет способ смягчить пандемию коронавирусной инфекции. Некоторые ученые и медики заявили о пользе противомалярийного препарата в борьбе с опасной болезнью. Однако официальных доказательств тому пока не существует. Оппоненты предупреждают о возможности серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, включая сердечную аритмию.

Накануне стало известно, что в Бразилии остановили научное исследование, которое оценивало пользу применения хлорохина для лечения COVID-19. Причиной тому стала смерть нескольких пациентов, принимавших участие в эксперименте. Хлорохин ранее фигурировал и в рекомендациях российского Минздрава.

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