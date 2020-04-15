Коронавирус отложил запуск 60 спутников SpaceX

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает оказывать влияние даже на космическую отрасль. Американская компания SpaceX перенесла на неделю или более старт ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников глобальной системы связи Starlink, сообщили информированные источники сайта Spaceflightnow.

В SpaceX собирались 16 апреля запустить ракету-носитель с 60 спутниками с космодрома на мысе Канаверал, несмотря на тяжелое положение с COVID-19 в США. Однако сейчас на стартовом комплексе во Флориде делают все возможное, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Откладываются практически все старты.

Прошлый запуск ракеты с компонентами глобальной сети интернет-канала Starlink состоялся 18 марта. Очередные 60 спутников SpaceX успешно доставили на орбиту. Число аппаратов группировки достигло 360, что сделало американскую компанию крупнейшим спутниковым оператором мира.

В планах SpaceX — создание сети из 12, а потом и 30 тысяч малых космических аппаратов. Это позволит дать землянам качественный и доступный интернет в любой точке планеты. До конца нынешнего года должно быть обеспечено покрытие территории Северной Америки.

Недавно американская частная компания Rocket Lab перенесла запуск трех аппаратов Национального управления военно-космической разведки США (NRO) с космодрома в Новой Зеландии. Спутники-шпионы остались на Земле также из-за коронавируса.