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Количество бессимптомных случаев COVID-19 в РФ увеличилось до 30%

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© vk.com

© vk.com

Значительная часть населения России переносит коронавирусную инфекцию без каких-либо симптомов. Это становится понятно с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19. Сейчас зараженных без характерных признаков болезни — около 30%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением. Почти 30% сейчас — это люди с бессимптомным течением», — сказала Попова 14 апреля в эфире Первого канала.

По ее словам, показатель постоянно меняется. В начале марта зараженных без симптомов было всего около 10%. Однако из выявленных накануне в Подмосковье случаев уже примерно 52% - «люди без нарушения состояния здоровья». Они переносили вирус, даже не подозревая об этом, пока не получили результаты тестирования. Сейчас все такие пациенты — на карантине.

«Это самое важное, что мы должны сегодня делать — находиться дома и, при возможности, тестировать не только больных, тех, у кого есть клиника, но и тех, у кого клиники нет. Сегодня это наш важный шаг к общему выздоровлению», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора надеется, что болезнь без явной симптоматики не вызовет поздее осложнений. Сейчас рассуждать об этом трудно из-за недостатка информации.

«Мы знакомы с вирусом крайне недолго. В статистике таких наблюдений пока нет», — сказала Попова.

Тем временем в Москве продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции.

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