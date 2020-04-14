В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина

За нарушение карантина в столице оштрафованы 55 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня карантин нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — говорится в сообщении. Там они будут находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Отмечается также, что общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В оперштабе напомнили, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но, подписав согласие на строгий домашний карантин они обязаны соблюдать его правила.

Накануне стало известно, что на домашнем лечении находятся более 6 тысяч москвичей.

За последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 2774 человек, из них у 1489 — в Москве. Всего в стране насчитывается 21 102 больных с вирусом COVID-19, умерли 170 человек (95 — в Москве), выздоровели — 1610 (1016 — в Москве).