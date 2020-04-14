найти ×
   
  • USD -0.21
    73.31
  • EUR -0.42
    80.12
СохранитьСохранено0
×

004407

В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина

Small f1a6d446e0
© Alexander Zemlianichenko/ТАСС

© Alexander Zemlianichenko/ТАСС

За нарушение карантина в столице оштрафованы 55 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня карантин нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — говорится в сообщении. Там они будут находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Отмечается также, что общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В оперштабе напомнили, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но, подписав согласие на строгий домашний карантин они обязаны соблюдать его правила.

Накануне стало известно, что на домашнем лечении находятся более 6 тысяч москвичей.

За последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 2774 человек, из них у 1489 — в Москве. Всего в стране насчитывается 21 102 больных с вирусом COVID-19, умерли 170 человек (95 — в Москве), выздоровели — 1610 (1016 — в Москве).

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
19077388читать позжечитаю позже
Здоровье
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки
9045302читать позжечитаю позже

главное


Космос
Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»

Место посадки аппарата станет зоной национальных интересов.

4150714читать позжечитаю позже

Общество
Пандемия: остались ли на свете уголки без коронавируса03 апреля

Да, но ненадолго, и нам туда не попасть.

108857читать позжечитаю позже