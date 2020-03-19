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Коронавирус перенес Каннский кинофестиваль

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля, который с 1952 года в мае проходит на юге Франции, отложили его проведение на неопределенный срок. Возможно, мероприятие состоится летом. Однако это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

«В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая», — цитирует «Интерфакс» заявление организаторов.

Также сообщается, что остается надежда на проведение фестиваля конце июня — начале июля 2020 года. На сроки могут повлиять консультации с министерством здравоохранения Франции и с городской мэрией. Окончательное решение появится позже.

Французские Канны ежегодно принимают кинофестиваль в нынешнем формате с 1952 года. Лишь в 1968 году из-за студенческих волнений он был прерван, и победители остались без наград.

Пандемия коронавируса нового типа уже стала причиной отмены многих крупнейших спортивных и культурных событий во всем мире. Под вопросом остается и проведение Олимпиады в Токио.

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