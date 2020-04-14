В центре Москвы забетонировали вход в кафе, нарушившее условия карантина

За нарушение условий карантина был забетонирован вход в кафе «Самса халяль», которое расположено на Таганской площади в Москве.

Как сообщает Baza, суд ограничил работу этого заведения еще в начале года, однако его хозяева и не думали закрываться.

По словам очевидцев, в период самоизоляции кафе продолжало работать, а его посетители собирались за столиками, как и раньше, не соблюдая дистанцию.

Поскольку суд наложил запрет на работу заведения, в управе района решили перестраховаться и перекрыть вход в кафе. В результате его почти что забетонировали: положили немного нового асфальта и установили несколько бетонных блоков, пишет паблик.

Напомним, с 29 марта по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве действует режим самоизоляции. Закрыты рестораны и кафе, кинозалы и театры, фитнес-центры и салоны красоты, а также другие общественные заведения. Не работают магазины, в которых не торгуют продуктами. Запрещено посещение парков и зон отдыха, отменены все развлекательные мероприятия.

Кроме того, с 15 апреля в Москве вводится электронный пропуск для перемещения по городу. Пока он необходим лишь для тех, кто пользуется транспортом и ездит на личном автомобиле.