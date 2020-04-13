За подачу ложных ИНН работодателей москвичам аннулируют пропуска

Сведения о работодателе, поданные жителями Москвы для получения электронного пропуска, будут оперативно проверяться. Если они окажутся ложными или деятельность указанного предприятия запрещена, разрешение на перемещение аннулируют, заявил 13 апреля руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«После того, как заполнены все данные к получению пропуска для поездок на транспорте на работу, сотрудники департамента информационных технологий Москвы проверят достоверность поданных сведений и возможность работы данной организации при режиме повышенной готовности в Москве. Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник», — цитирует ТАСС слова Немерюка.

QR-код для перемещения по Москве будет выдаваться сразу, вне зависимости от заявленной цели поездки. После этого поданная информация перепроверяется. На данном этапе возможно аннулирование электронного пропуска, если сведения пользователя окажутся ложными.

«Если с недействительным пропуском или с пропуском, в котором недостоверные данные, человек будет передвигаться по Москве, то будет нести соответствующую административную ответственность, а именно — штраф», — подчеркнул Немерюк.

Мэр столицы Сергей Собянин уже заявил, что предприятия и организации, которым в условиях пандемии не запрещено продолжать работу, должны внести изменения в распорядок. Им следует отправить на электронную почту organization_size@mos.ru данные о количестве сотрудников на «удаленке», не подлежащих переводу на дистанционный режим, временно не работающих в соответствии с решением президента России с сохранением заработной платы. При этом персональная информация не указывается. Кроме того необходимо сообщить о видах деятельности фирмы, месте осуществления (с указанием кода адреса из Федеральной информационной адресной системы), ИНН и ОГРН.

Введение электронных пропусков для перемещения по городу с использованием транспорта должно остановить распространение коронавирусной инфекции. Соответствующий указ 11 апреля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для поездок на работу можно оформить пропуск сроком действия до 30 апреля. Его получат те, чьи профессиональные обязанности не предусматривают удаленной работы, включая курьеров. Число поездок по этому документу будет неограниченным.

Еще одна категория пропусков выдается для посещения медицинских учреждений. Они действуют только один день. За неделю можно получить любое количество таких документов.

Третья категория — для «поездок в иных целях». К ним относятся путешествия на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Срок действия — один день. Такие документы можно получить дважды за неделю.

При поездке на личном автомобиле необходимо в заявке указать его государственный номер. Для поездок в общественном транспорте нужен номер карты «Тройка» или «Стрелка».

При оформлении электронных разрешений указывается адрес фактического проживания и адрес места назначения. Если житель Москвы постоянно зарегистрирован в другом регионе, ему следует указать адрес фактического проживания в столице. При оформлении постоянного пропуска для поездок на работу адрес указывать не нужно.

Ранее стало известно, как выглядят электронные пропуска, введенные столичными властями.