найти ×
   
  • USD
    73.52
  • EUR
    80.54
СохранитьСохранено0
×

208976

Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух. Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, на планете COVID-19 болеют 2 019 320 человек.

Жертвами коронавируса в разных странах уже стали 119 483 пациента.

Лидером печальной статистики остаются Соединенные Штаты, где заразились 682 619 человек и умерли 23 529 из них. В Испании заболели 170 099 жителей, скончались — 17 756. В Италии число инфицированных достигло 159 516, жертв — 20 465.

Далее в списке идут Франция с 137 875 зараженных и Германия — 130 072.

Другие страны еще не достигли рубежа в 100 тысяч зараженных. В Великобритании заболели 89 570 человек, в Китае — 83 213, в Иране — 73 303, в Турции — 61 049. В остальных странах число зарегистрированных случаев — менее 50 тысяч.

В России, по последним данным, болеют 18 328 тысяч человек, умерло 148 пациентов.

Университет Джона Хопкинса публикует на своем сайте подсчеты на основании данных федеральных и местных властей. Миллион заболевших COVID-19 был зафиксирован 1 апреля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00121

К «омбудсмену полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском

Small 601592536f
© vk.com

© vk.com

Владимир Воронцов, основатель популярного интернет-проекта о внутренней жизни и проблемах органов правопорядка в России «Омбудсмен полиции», стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

«В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 („Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти“), за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Утром 14 апреля, около 7 часов утра, Воронцов сообщил подписчикам о том, что полицейские уже пришли к нему с обыском и якобы попытались выломать дверь.

Ранее Воронцов уже писал в своем сообществе «ВКонтакте», что ожидает обыска в связи с волной дел о фейках по коронавирусу, и сразу объявил, что будет рассматривать его исключительно как форму давления со стороны руководства МВД.

«Больше всего в этой ситуации меня парит возможность заразиться коронавирусом в результате такого прихода на обыск. Так как моя семья полностью соблюдает требования самоизоляции и другие рекомендации санитарных врачей. А вот не заражены ли те, кто на обыск придет — большой вопрос», — заявил администратор «Омбудсмена полиции».

Это дело — не первая неприятность у Владимира Воронцова в последние дни. В начале апреля ГУ МВД составило на него административный протокол за «распространение недостоверной информации» о заражении коронавирусом в петербургском Институте ФСБ РФ.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Кроме того, против Воронцова началась информационная атака в ряде Telegram-каналов, распространяющих сообщения, что он якобы домогался подписчиц своего сообщества. Канал «Хороший» привел «переписку Воронцова с сотрудницами МВД», которых он, по версии авторов «Хорошего», склонял к виртуальному сексу в обмен на помощь.

В 2017 году Воронцова уже пытались привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По версии следствия, администратор «Омбудсмена полиции» позволил себе опубликовать личные данные одной из женщин-полицейских, обратившихся к нему. Но дело было закрыто, не дойдя до суда.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
24028979читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
19077388читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

33528982читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

25653705читать позжечитаю позже