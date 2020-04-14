Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян

Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух. Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, на планете COVID-19 болеют 2 019 320 человек.

Жертвами коронавируса в разных странах уже стали 119 483 пациента.

Лидером печальной статистики остаются Соединенные Штаты, где заразились 682 619 человек и умерли 23 529 из них. В Испании заболели 170 099 жителей, скончались — 17 756. В Италии число инфицированных достигло 159 516, жертв — 20 465.



Далее в списке идут Франция с 137 875 зараженных и Германия — 130 072.

Другие страны еще не достигли рубежа в 100 тысяч зараженных. В Великобритании заболели 89 570 человек, в Китае — 83 213, в Иране — 73 303, в Турции — 61 049. В остальных странах число зарегистрированных случаев — менее 50 тысяч.

В России, по последним данным, болеют 18 328 тысяч человек, умерло 148 пациентов.



Университет Джона Хопкинса публикует на своем сайте подсчеты на основании данных федеральных и местных властей. Миллион заболевших COVID-19 был зафиксирован 1 апреля.