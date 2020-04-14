Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян

Владимир Воронцов, основатель популярного интернет-проекта о внутренней жизни и проблемах органов правопорядка в России «Омбудсмен полиции», стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.
«В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 („Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти“), за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Утром 14 апреля, около 7 часов утра, Воронцов сообщил подписчикам о том, что полицейские уже пришли к нему с обыском и якобы попытались выломать дверь.
Ранее Воронцов уже писал в своем сообществе «ВКонтакте», что ожидает обыска в связи с волной дел о фейках по коронавирусу, и сразу объявил, что будет рассматривать его исключительно как форму давления со стороны руководства МВД.
«Больше всего в этой ситуации меня парит возможность заразиться коронавирусом в результате такого прихода на обыск. Так как моя семья полностью соблюдает требования самоизоляции и другие рекомендации санитарных врачей. А вот не заражены ли те, кто на обыск придет — большой вопрос», — заявил администратор «Омбудсмена полиции».
Это дело — не первая неприятность у Владимира Воронцова в последние дни. В начале апреля ГУ МВД составило на него административный протокол за «распространение недостоверной информации» о заражении коронавирусом в петербургском Институте ФСБ РФ.
«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
Кроме того, против Воронцова началась информационная атака в ряде Telegram-каналов, распространяющих сообщения, что он якобы домогался подписчиц своего сообщества. Канал «Хороший» привел «переписку Воронцова с сотрудницами МВД», которых он, по версии авторов «Хорошего», склонял к виртуальному сексу в обмен на помощь.
В 2017 году Воронцова уже пытались привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По версии следствия, администратор «Омбудсмена полиции» позволил себе опубликовать личные данные одной из женщин-полицейских, обратившихся к нему. Но дело было закрыто, не дойдя до суда.
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