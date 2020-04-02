Коронавирусом в мире заразились более миллиона человек

Пандемия COVID-19 преодолела определенный «психологический барьер». Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа во всем мире превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые американским Университетом Джонса Хопкинса.

По состоянию на вечер 2 апреля, количество подтвержденных случаев заражения составило 1 002 159. В разных странах мира от COVID-19 скончались 51 485 пациентов.

Лидером по числу зараженных сейчас являются Соединенные Штаты Америки — 236 339. Далее следует Италия — 115 242. В Испании заразились 110 238 человек.

Близко к порогу в 100 тысяч подошли Германия (84 600) и Китай (82 432), но в Поднебесной вспышка явно идет на спад, если судить по количеству новых случаев заражения.

В России по последним данным отмечено 3548 случаев заболевания, 771 из них — за прошедшие сутки. 235 человек выздоровело, 30 пациентов скончались.

Число смертей в США Университет Хопкинса считает отдельно по штатам страны, поэтому лидером в его списке числится Италия. Однако уже в последний день марта Соединенные Штаты вышли по данному показателю на первое место.

