Названо число москвичей, лечащихся от коронавируса дома

В домашних условиях лечатся от коронавируса около 1,7 тысячи москвичей, у которых это заболевание протекает не в тяжелой форме, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что поскольку далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме, им предложено пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий.

«Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке», — цитирует ее ТАСС.

По словам Раковой, за период с 23 марта по 7 апреля врачи провели более 7 тысяч дистанционных консультаций для зараженных коронавирусом. Она уточнила, что врачи круглосуточно находятся в доступе для таких консультаций.

По данным на 4 апреля, около 900 заболевших COVID-19 пациентов находились на домашнем лечении.



Ранее сообщалось, что 6 апреля в Москве было зафиксировано сразу семь случаев нарушения карантина гражданами с подтвержденным коронавирусом, которые лечились дома. При помощи технических средств было установлено, что эти лица самовольно покинули свои дома. В результате их оштрафовали и поместили в обсервационные центры.

За последние сутки в России выявлено 1154 новых случая заболевания, скончались 11 человек, выздоровели 88. Как обычно, лидирует по числу новых случаев Москва — 697. Всего в стране коронавирусом заражены 7497 человек, умерли 58.

