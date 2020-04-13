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Опрос показал, сколько россиян работают сейчас в удаленном режиме

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

В период, объявленный в России нерабочим, лишь 30% жителей страны полноценно работают в удаленном режиме.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» 10—12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18—60 лет.

В исследовании, которое приводит РИА Новости, отмечается, что 54% россиян, включая 65% жителей Москвы и Петербурга, из дома не работают. При этом 16% россиян в настоящее время вообще не работают.

Согласно итогам опроса, большинство жителей России соблюдают режим самоизоляции. Например, 59% москвичей и петербуржцев сообщили, что стали выходить из дома реже, а еще 28% жителей двух столиц выходят на улицу только в исключительных случаях. При этом 7% утверждают, что вообще практически не выходят, а 6% передвигаются по городу как обычно из-за работы, пишет агентство.

Положительно оценивают работу на удаленке только 22% опрошенных, 21% респондентов полагают, что дома работать можно, но в офисе все же лучше, и около 19% россиян считают удаленную работу откровенно плохим вариантом.

Ранее «Ридус» писал о том, люди каких профессий могут хорошо заработать на удаленке.

Напомним, после продления «режима нерабочих дней» в России до 30 апреля и введения в регионах мер по самоизоляции населения некоторые профессии стали крайне невостребованными. Лидерами в этом рейтинге оказались официанты, повара, охранники и уборщики. В целом в марте резко упал спрос на всех сотрудников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. Реже стали искать ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

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