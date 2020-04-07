Названы самые ненужные профессии во время пандемии

После продления «режима нерабочих дней» в России до 30 апреля и введения в ряде регионов мер по самоизоляции населения некоторые профессии стали крайне невостребованными. Лидерами в этом рейтинге оказались официанты, повара, охранники и уборщики. Также эксперты отметили повышение спроса на сотрудников, работающих из дома.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные рекрутинговых компаний, одна из самых популярных ранее позиций «официант» теперь в 10 раз реже встречается в числе вакансий. В целом в марте резко упал спрос на всех сотрудников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. Реже стали искать ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

При этом, как ни странно, снижение спроса затронуло и вакансии медсестер, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на 9%.

В то же время количество вакансий на удаленную работу в целом по России увеличилось в марте по сравнению с февралем на 71%. В Москве этот показатель равен 25%. Одновременно на 220% выросло количество резюме кандидатов на «удаленку».

Ранее Всемирная организация здравоохранения в своем докладе указала на нехватку медицинских кадров на фоне пандемии. Миру нужны еще 5,9 миллиона медсестер.