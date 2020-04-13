Туристов в Индии заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина

Десять иностранных туристов, нарушивших режим самоизоляции во время пандемии в индийском Ришикеше, были вынуждены покаяться. Полицейские города, который в свое время прославила группа «Битлз», заставили гостей 500 раз написать фразу: «Мне очень жаль».

Общенациональный карантин был введен в Индии в конце марта. Жителям разрешается покидать свои дома только в случая крайней нужды. К ним относятся покупка продуктов и лекарств.

Несколько сотен путешественников из разных стран были пойманы на прогулке в городе на севере Индии, где «битлы» в 1968 году искали духовность в обители мудрецов и отшельников — Ашраме. Священный оплот индуизма в предгорьях Гималаев также является мировой столицей йоги. Видимо, и наказания здесь соответствуют традициям.

Местный полицейский Винод Шарма заявил, что каждый из нарушителей был вынужден 500 раз написать: «Я не следовал правилам безопасности, поэтому мне так жаль». Всего к настоящему времени были задержаны более 700 иностранных туристов из США, Австралии, Мексики и Израиля, проживающих в городе. Необычное наказание вынесли, чтобы «преподать им урок».

Полиция подчеркнула, что будет контролировать отели в туристическом районе. Персоналу предписали разрешать иностранным гостям выход на улицу только в сопровождении местных помощников. Учреждения, которые не будут следовать данному порядку, могут столкнуться с судебным иском.

Индийская полиция богата на выдумку в плане необычных методов, побуждающих людей оставаться дома. Ради предотвращения распространения смертельной болезни, сотрудники правопорядка даже начали носить шлемы, напоминающие коронавирус.

Однако не все так радужно. Как пишет South China Morning Post, в социальных сетях распространяют видеозаписи телесных наказаний — к примеру, избиения водителей на обочинах дорог. Полиция также заставляла граждан, покидавших дома во время карантина, приседать и подпрыгивать в качестве наказания.



Доходит и до народной мести. Полиция северного штата Пенджаб 12 апреля сообщила об аресте девяти человек, нарушивших запрет. Они отрубили руку сотруднику правоохранительных органов. Злодеев на автомобиле остановили на пропускном пункте, но те отказались поворачивать обратно и протаранили заграждение.

По данным властей, во время столкновения один из участников драки вытащил меч и отрубил руку полицейскому. Еще шесть сотрудников получили ранения.

Тем временем на Гуаме местные жители напуганы ситуацией с авианосцем США, пораженным коронавирусом.