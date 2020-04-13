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Нефть выросла в цене на фоне соглашения ОПЕК+

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Нефтяные котировки отыгрывают положительные новости о сокращении добычи нефти по итогам переговоров стран, входящих в соглашение ОПЕК+. По данным на 01:00 мск стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 2,45% и достигла 32,25 долларов за баррель.

При этом фьючерс WTI вырос на 0,22%. Сейчас его стоимость — 22,81 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ после долгих консультаций достигли соглашения по сокращению добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. В сделке будут участвовать все 23 государства.

Экстренное заседание стран ОПЕК+ состоялось вечером 12 апреля.

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