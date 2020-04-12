Страны ОПЕК+ достигли новой договоренности по сокращению добычи нефти

Вечером 12 апреля состоялось экстренное заседание стран ОПЕК+.

На нем было согласовано сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки вместо ранее объявленных 10 млн, сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом переговоров.

Также стало известно, что в мае — июне Мексика сократит добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как ей предлагалось по условиям сделки.

В Миннефти Кувейта подтвердили, что соглашение достигнуто окончательно, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что подписание финальной версии соглашения девятичасовой видеоконференции участников министерских переговоров ОПЕК+ пришлось перенести из-за позиции представителя Мексики, который отказывался от предложенных его стране квот на добычу нефти. В частности, Мексика отказалась сокращать собственную добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а министр энергетики Росио Нале Гарсия заявила, что согласна лишь на 100 тысяч баррелей.

Президент России Владимир Путин позитивно оценил сделку ОПЕК+ по сокращению общемировой добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, от соглашения ОПЕК+ выиграли абсолютно все: и потребители, и производители, и мировая экономика в целом.

Напомним, согласно условиям сделки, Россия должна будет сократить собственную нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки. По мнению писателя и предпринимателя Дмитрия Лекуха, обозначенное сокращение добычи вполне достаточно для того, чтобы цена на «черное золото» выросла до 40 долларов за баррель.

Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун предсказал, что после сделки стоимость нефти до конца года сохранится в диапазоне от 30 до 40 долларов.

