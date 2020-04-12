Глава МВД Турции ушел в отставку из-за комендантского часа

Введение комендантского часа в турецких городах закончилось отставкой министра внутренних дел страны. Глава МВД Сулейман Сойлу 12 апреля заявил, что покидает свой пост на фоне распространения в социальных сетях фотографий гуляющих толп людей.

«Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел», — написал Сойлу в Twitter, в ответ на критику его действий.

Комендантский час на двое суток ввели в 31 городе Турции 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Глава МВД отметил, что ответственность за выполнение данного распоряжения правительства полностью лежит на нем. При этом фотографии людей, массово нарушающих режим запрета появления на улицах, «не соответствовали этому процессу, который был под контролем».

Тем временем в Минкомсвязи РФ заявили, что специально разработанное приложение для электронных пропусков не будет действовать в Москве. Столица пойдет своим путем.