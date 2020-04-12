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В Депздраве Москвы объяснили пробки из «скорых»

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© vk.com

© vk.com

Причиной возникновения очередей из машин скорой помощи стало неравномерное появление свободных мест в городских больницах. Сейчас открываются новые медицинские учреждения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, поэтому такие пробки ожидаемы, заявил в эфире Первого канала глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин обычно бывает тогда, когда открывается новая клиника на эти цели», — сказал чиновник.

Фотографии и видеозаписи огромных пробок, в которых стоят автомобили скорой помощи, буквально наводнили социальные сети в последние дни. Однако это не должно пугать москвичей, считают в Депздраве. Надо относиться к сложностям с пониманием.

«Самое главное, что всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком уровне», — подчеркнул Хрипун.

Ранее «Ридус» опубликовал видеозапись, на которой видна пробка перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках.

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