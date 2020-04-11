Пробка из скорых перед клиникой в Химках попала на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлена нескончаемая вереница машин скорой помощи.

Как оказалось, она выстроились в очереди перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили ТАСС, что эта пробка образовалась из-за большого потока пациентов, которые будут помещены в стационар и получат необходимую медицинскую помощь.

В штабе пояснили, что помимо 13 городских стационаров, пациентов с COVID-19 принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах, в число которых входит и ФМБА. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, поток пациентов за последние дни действительно увеличился», — сказал собеседник агентства, отметив, что все столичные стационары и станция скорой помощи работают сейчас в усиленном режиме.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой можно наблюдать длинный «хвост» из машин скорой помощи, направляющихся к московскому госпиталю для ветеранов № 3.

За последние сутки в 49 регионах РФ подтверждены 1667 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 12 человек, выздоровели — 250. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Москве (1030), где уже вторые сутки подряд число выявленных случаев COVID-19 превышает показатель в тысячу человек — накануне оперштаб сообщал о 1124 случаях. Всего в столице заболели коронавирусом 8852 человека, умерли 58, а выздоровели 499.

По официальным данным, в России выявлено 13 584 случаев заболевания. Скончались 106 человек, выздоровели 1045.