NASA переносит полет человека на Луну из-за коронавируса

Представители NASA рассказали, что из-за пандемии коронавируса им пришлось временно отложить миссию полета человека на Луну.

Напомним, что космическая корпорация готовилась к миссии под названием «Артемида», которая должна была начаться во второй половине 2021 года. В полете на Луну должны будут участвовать два астронавта — мужчина и женщина.

В рамках миссии астронавты проведут на Луне шесть с половиной дней — вдвое больше, чем во времена последней миссии «Аполлон». Во время пребывания на спутнике астронавты должны провести несколько научных экспериментов, в том числе сделать отбор проб водяного льда.

Главное отличие «Артемиды» от «Аполлона» в том, что NASA собирается предварительно разместить на поверхности Луны необходимое оборудование, включая ровер для передвижения. Луноходом можно будет управлять дистанционно, что поможет астронавтам в работе.

Однако в ближайшие годы миссия уже точно не состоится. Отправка техники на Луну тоже откладывается из-за нестабильной ситуации в мире.

Коронавирус остановил программы по разработке и сборке двух ключевых элементов программы «Артемида» — сверхтяжелого носителя SLS и космического корабля Orion, без которых полет на Луну невозможен.

Пока что в NASA не называют точных сроков заморозки проекта. Так как в США рост заразившихся от COVID-19 с каждым днем растет, многие компании уходят на карантин.