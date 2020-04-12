Приложение Минкомсвязи для выдачи QR-кодов не будет работать в Москве

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», которое разработали в Минкомсвязи для организации электронного пропускного режима, не будет работать в Москве. В столице, «которая первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения». Сервис также не является обязательным для использования «без отдельных решений региональных властей о его применении». Необходимые условия для внедрения на конкретной территории могут быть определены с 13 апреля.

«Обращаем внимание, что пропуск, полученный с помощью приложения „Госуслуги Стопкоронавирус“, не является основанием для передвижения по городу Москве. Напоминаем о порядке работы цифрового пропуска в Москве», — сказано в сообщении министерства.

Приложение Минкомсвязи запущено 12 апреля в тестовом режиме. Его разработали для предоставления услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе — «для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России».

«Госуслуги Стопкоронавирус» работает с системой идентификации Единого портала государственных услуг. Можно использовать ранее созданную учетную запись. Пользователь указывает адрес фактического проживания и выбирает цель выхода на улицу из предложенного списка. После этого формируется карточка «таймер пребывания на улице» с соответствующим QR-кодом.

Пропуск можно предъявить проверяющему, который прочтет QR-код на своем устройстве в мобильном приложении «Ковид сканер» и получит информацию о целях выхода из дома, а также о прошедшем с момента оформления времени. Пользователь приложения «Госуслуги Стопкоронавирус» должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«По решению региона в приложении может использоваться только проверенная и подтвержденная учетная запись единой системы идентификации и аутентификации, которая содержит сведения, проверенные МВД России, чтобы обеспечить подтверждение личности пользователя приложения. Также оформить соответствующие пропуска по решению региона можно будет напрямую через Единый портал госуслуг», — отметили в министерстве.

В Москве уже утвержден собственный порядок получения и использования цифровых пропусков. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. QR-код начнут проверять с 15 апреля. Оформить его можно с 13 апреля. Документ обязателен для любого передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Получить его можно на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или через sms на номер 7377.

В Московской области также подготовили платформу для обеспечения населения электронными пропусками. «QR-режим» в Подмосковье введут одновременно со столицей.