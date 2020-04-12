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Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели

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© ROPI via ZUMA Press \TASS

© ROPI via ZUMA Press \TASS

В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.

Количество летальных исходов за сутки составило 431, а общее число жертв достигло 19 899, приводит РИА Новости слова главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Он отметил, что этот суточный показатель оказался наименьшим с 19 марта, когда за сутки скончались 427 человек. После этого динамика роста летальных исходов резко пошла вверх, пишет агентство.

Антирекорд по числу смертей за сутки в Италии был установлен 27 марта. Тогда стало известно о 969 скончавшихся.

Накануне США обогнали Италию по количеству летальных исходов. Число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах достигло 21 435. За последние сутки в этой стране скончались 858 человек. Это наибольший прирост в мире. Второе место по этому показателю занимает Великобритания — 737.

По данным Worldometer, во всем мире зарегистрирован уже 1 812 891 случай заражения коронавирусом. Умерли 112 255 человек, выздоровели 415 274.

В России за последние сутки выявлены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 24 человека. Общее число зараженных в стране достигло 15 770, скончались 130 человек, выздоровели 1291.

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