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По числу жертв коронавируса США вышли на первое место

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

За последние сутки в США умерло 919 человек, в результате чего эта страна опередила Италию по общему числу жертв коронавируса, которое составило уже 19 666.

По данным Worldometer, в Италии за сутки скончались 619 человек, а общее количество летальных исходов достигло 19 468.

Третье место в этом печальном списке занимает Испания, где COVID-19 унес уже 16 353 жизни.

США лидирует и по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — 506 008. Далее следуют Испания (161 852) и Италия (152 271).

Всего в мире на данный момент зарегистрировано 1 732 353 заболевших, умерли 106 349 человек, выздоровели 392 769.

В России выявлено 13 584 случаев заболевания. Скончались 106 человек, выздоровели 1045. За последние сутки в 49 регионах РФ были подтверждены 1667 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 12 человек, выздоровели — 250.

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