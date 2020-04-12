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По пути в храм москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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© SERGEI CHIRIKOV / EPA / ТАСС

© SERGEI CHIRIKOV / EPA / ТАСС

Полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции жителю Москвы, направлявшемуся в Храм пророка Божия Илии на Ленинградском шоссе по случаю православного праздника Вербное воскресенье.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейский патруль остановил прихожанина и выписал ему протокол об административном правонарушении.

Мужчине придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, пишет агентство.

Напомним, на прошлой неделе Мосгордума приняла закон, позволяющий штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму четыре тысячи рублей в первый раз и пять тысяч — при повторном выходе из дома. При использовании личного автомобиля транспортное средство отправят на спецстоянку, размер штрафа составит пять тысяч рублей.

В субботу, 11 апреля, в Москве было составлено 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции.

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