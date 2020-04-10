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По какой статье КоАП РФ полиция штрафует нарушителей режима самоизоляции

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Правоохранительные органы РФ имеют полное право на привлечение к ответственности режима самоизоляции.

«Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС карается административной ответственностью. Протоколы при подобных нарушениях составляют утверждаемые правительством РФ должностные лица органов предупреждения чрезвычайной ситуации. Система МВД входит в перечень сил и средств постоянной готовности федерально уровня единой государственной системы предупреждения ЧС. Так что сотрудники полиции имеют полное право штрафовать нарушителей», — сказал Горгадзе.

На прошедшей неделе Мосгордума приняла закон, позволяющий штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму четыре тысячи рублей в первый раз и пять тысяч — при повторном выходе из дома. При использовании личного автомобиля транспортное средство отправят на спецстоянку, размер штрафа составит пять тысяч рублей.

За последние сутки в России зарегистрировано 1786 новых случаев заражения COVID-19, из них 1124 — в Москве. Количество летальных исходов составило за сутки 18 случаев. Выздоровели 97 человек.

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