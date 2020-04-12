Пьяный полицейский устроил ДТП в подмосковном Дедовске
- 12 апреля 2020, 16:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил в подмосковном Дедовске ДТП, в результате которого травмы получила 15-летняя девушка.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД, авария произошла вечером 11 апреля.
«Участковый из Истры в нетрезвом виде, управляя автомобилем Skoda, столкнулся с Volkswagen в Дедовске», — сказал собеседник агентства. В результате пострадала 15-летняя пассажирка Volkswagen.
Отмечается, что в момент ДТП полицейский был в форме, однако не находился при исполнении своих обязанностей.
По результатам уже начатой служебной проверки участковый будет уволен со службы, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, заявили в пресс-службе.
Судя по видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Подъём», на полицейском были погоны капитана.
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