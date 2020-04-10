К борьбе с COVID-19 в Москве привлекут более 40 клиник с КТ
- 10 апреля 2020, 17:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Поскольку ситуация с коронавирусом в столице набирает обороты и становится все более проблемной, к борьбе с эпидемией привлекут более 40 клиник, имеющих компьютерную томографию.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, данные медучреждения начинают на системной основе диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.
По словам градоначальника, эта работа потребует изменений как графика работы поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности.
Собянин подчеркнул, что принимаемые меры помогут ускорить диагностику и улучшат оказание помощи амбулаторным больным.
«Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки», — цитирует мэра ТАСС.
Как рассказал агентству заместитель главврача 68-й поликлиники Александр Карпович, обследование легких компьютерным томографом позволяет выявить картину тех изменений, которые являются основанием для госпитализации. Он отметил, что за два последних дня было проведено 15 обследований, в результате чего у восьми пациентов обнаружили пневмонию.
Ранее мэр Москвы предрек жителям столицы серьезные испытания из-за коронавируса, посоветовав получше к ним подготовиться и неукоснительно соблюдать режимы самоизоляции и карантина.
По сведениям источников РБК, столичные власти собираются ввести цифровые пропуска на период самоизоляции.
Как сообщал «Ридус», за последние сутки в России зарегистрировано 1786 новых случаев заражения COVID-19, из них 1124 — в Москве. Количество летальных исходов составило за сутки 18 случаев. Выздоровели 97 человек.
Всего на данный момент в стране зарегистрировано 11 917 случаев заражения COVID-19. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Войти через социальные сети: