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Столичные власти собираются ввести цифровые пропуска на период самоизоляции

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

В ближайшее время столичный глава Сергей Собянин должен объявить о введении цифровых пропусков в Москве, сообщил РБК источник, близкий к мэрии.

Еще два собеседника издания, знакомых с принятием решения, подтвердили изданию эту информацию.

Власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды для выхода на работу, рассказал РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, в этих кодах будет указано место жительства и место работы. «Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — объяснил он в беседе с изданием.

Репик также уточнил, что у работающих на удаленке в QR-коде не будет второй точки — места работы. «Но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», — добавил он.

Напомним, о возможности введения пропусков упоминалось еще 29 марта, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о режиме самоизоляции.

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