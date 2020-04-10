В Москве от COVID-19 умерли 12 человек

Коронавирус унес жизни еще 12 человек в столице. От болезни погибли люди в возрасте от 33 до 87 лет, сообщил городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что все погибшие имели сопутствующие заболевания. Трем жертвам еще не исполнилось 45 лет. У 39-летего и 42-летнего были проблемы со здоровьем — острая сердечная и печеночная недостаточность. У четверых — хронический бронхит. Также умершие страдали от гипертонии, атеросклероза и порока сердца.

Один из пациентов лечился в федеральной больнице. Еще одна женщина в возрасте 33 лет не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напомил о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил мир о новых опасностях, которые несет пандемия коронавирусной инфекции.