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Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Главу кабинета министров Великобритании Бориса Джонсона вечером 9 апреля перевели из отделения интенсивной терапии. Теперь он находится в обычной палате, состояние улучшилось, сообщила канцелярия премьера на Даунинг-стрит, 10.

«Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать», — цитирует ТАСС текст сообщения.

Также отмечается, что Борис Джонсон «находится в исключительно хорошем расположении духа».

Премьер-министра Великобритании доставили в больницу с COVID-19 вечером 5 апреля. Как сообщили в его канцелярии, это сделали «в качестве меры предосторожности». На следующий день появилась информация о том, Джонсона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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