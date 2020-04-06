Британского премьера Джонсона отправят на вентиляцию легких

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон экстренно направлен в больницу. Врачи назначили ему искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству британской системы здравоохранения.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», — цитирует агентство слова собеседника.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили COVID-19 в конце марта. По словам официального представителя главы правительства, у премьера продолжается кашель и сохраняется высокая температура. Его отправили в больницу по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности.

Представитель добавил, что Джонсон сохраняет связь с кабинетом министров и продолжает возглавлять правительство.