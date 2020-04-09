Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сформировало предварительный график чартерных рейсов для вывоза граждан России из других стран. Расписание составлено до 16 апреля. В него вошли перелеты в Москву и другие города, сообщило Министерство транспорта РФ.

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал госуслуг. Проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы», — отмечается в сообщении.

Планируется вывезти россиян из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама. Предварительный график с учетом всех требований будет передан в оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции для его окончательного утверждения, добавили в Минтрансе.

Ранее министерство транспорта пояснило принципы формирования вывозных рейсов — «одна страна вылета — один российский регион или город прилета».