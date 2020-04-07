Минтранс пояснил принципы формирования вывозных рейсов

Рейсы для возвращения граждан России на родину будут формироваться по принципу: «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Пассажиры, которых повезет самолет, должны «проживать компактно». Это позволит помешать распространению коронавирусной инфекции, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Глава Минтранса Евгений Дитрих 7 апреля провел заседание рабочей группы, которая координирует работу по возвращению россиян воздушным транспортом из других государств во время пандемии коронавируса.

«Участники заседания сошлись во мнении, что информация о том или ином планируемом вывозном рейсе должна доводится до главы региона, куда ожидается прилет, за сутки до этого», — сказано в сообщении на сайте Минтранса.

Сутки — достаточный для властей срок, чтобы оценить свои возможности и создать условия карантина и обсервации для возвращающихся на родину россиян, считают в министерстве.

7 апреля граждан России вывезут самолетом из Нью-Йорка. Всех прибывших ждет изоляция на две недели.