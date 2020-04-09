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Медики из города Калач-на-Дону разоблачили фейк сторонников Навального

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Татьяна Ревва.

Татьяна Ревва.

Медработники ЦРБ города Калач-на-Дону опровергли заявление своей коллеги Татьяны Реввы об отсутствии в медучреждении средств индивидуальной защиты.

Ранее Татьяна ранее распространила в социальных сетях информацию о том, что медики Калачевской ЦРБ не готовы к приему больных коронавирусом, поскольку у них нет достаточного количества масок, антисептиков, защитных костюмов и прочих СИЗ.

В ответ на пост Реввы врачи Калачевской ЦРБ выложили в Сеть видео, где наглядно продемонстрировали имеющиеся у них запасы СИЗ и техническую оснащенность медучреждения.


Напомним, что созданный при поддержке блогера Алексея навального «Альянс врачей», неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. 

Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.

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