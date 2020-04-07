Полиция Ленобласти приступила к поиску автора лжи о войсках в Волхове

Правоохранительные органы Ленинградской области приступили к розыску неизвестного пользователя соцсетей, который сообщил о скоплении «бронетехники с оружием» возле города Волхова. Автор материала связал появление военных с мерами по борьбе с коронавирусом. Поскольку это не соответствует действительности, было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Таким образом, публично распространена ложная информация о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — сказано в сообщении СК.

Первое дело по статье 207.1 УК РФ было возбуждено в Санкт-Петербурге 3 апреля. Тогда автор сообщения в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что из больницы Сестрорецка выпустили пациента с симптомами коронавируса. Больной якобы свободно общался с медицинскими работниками и посетителями клиники, а затем воспользовался общественным транспортом без маски.

Закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о чрезвычайных ситуациях был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля. Признанным виновными по статье 207.1 грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы сроком до трех лет.