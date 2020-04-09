Коронавирус изменил маршрут возвращения космонавтов с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» 17 апреля должен доставить с Международной космической станции (МКС) на Землю россиянина Олега Скрипочку вместе с американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир. Однако на планете бушует пандемия коронавируса, значительно изменившая логистику. Космическое «плечо» маршрута возвращения экипажа останется прежним — приземление намечено в районе города Жезказган в Казахстане. Но дальше все пойдет по непривычной схеме.

Раньше космонавтов забирали вертолеты и везли в аэропорт Караганды или Жезказгана. Оттуда они на самолетах отправлялись в свои страны. С 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого ограничены возможности пересечения границы иностранцами. В некоторых регионах и городах действует карантин.

«Самолет NASA прилетит в Кызылорду. Астронавты будут транспортированы вертолетом с места посадки на Байконур, затем наземным транспортом — в Кызылорду, чтобы отправиться домой», — цитирует РИА Новости слова представителя американского космического агентства.

Комитет национальной безопасности Казахстана в марте сделал исключение из правил по пересечению границы для россиян, работающих на Байконуре. Космонавта Олега Скрипочку прямо с космодрома отправят самолетом в Москву.

7 апреля в МКС на Землю успешно вернулся последний космический грузовик Dragon первого поколения.