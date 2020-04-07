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Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

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© Twitter

© Twitter

Последняя и 20-я по счету миссия американского грузового корабля Dragon благополучно завершилась 7 апреля. Космический транспортник успешно приводнился в водах Тихого океана вблизи побережья Калифорнии. Компания SpaceX отчиталась о посадке в Twitter.

«Подтверждаем удачное приводнение корабля Dragon», — написали на странице американской компании.

Dragon 7 апреля отошел от Международной космической станции (МКС), куда ранее доставил груз общей массой 1950 килограммов. Грузовик привез на орбиту различное оборудование для научных экспериментов, а на Землю вернул результаты уже завершенных исследований. Полезная нагрузка на обратном пути составила около двух тонн.

Среди грузов — материалы научных работ по обеспечению экипажей космических кораблей питанием в условиях долгих перелетов, изучению роста микроорганизмов в космосе, а также созданию человеческих органов при микрогравитации.

Следующие грузы на МКС должны отправиться на борту кораблей нового поколения. Сейчас на орбите их ждут россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Тем временем российский гражданин получил патент на отправку к Марсу улья с пчелиной семьей.

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