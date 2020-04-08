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Иисус с Патриарших задолжал более четырех миллионов рублей за «коммуналку»

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© Twitter

© Twitter

Пресненский суд столицы наказал москвича Иисуса Воробьева за выгул собаки на Патриарших прудах штрафом в одну тысячу рублей. Однако эта сумма не сильно увеличит задолженность нарушителя. У судебных приставов к фигуранту громкого дела и его супруги есть претензии на сумму более четырех миллионов.

По данным столичного управления Федеральной службы судебных приставов сам Воробьев должен за коммунальные услуги 46 707 рублей. Его жена, Марина Ример — 4 197 000 рублей по платежам за жилплощадь вместе с пени. Еще у Иисуса есть задолженность по налогам в размере 429 000 рублей.

«По всем фактам задолженностей открыты исполнительные производства», — цитирует ТАСС сообщение УФССП.

Воробьева по итогам нашумевшего дела наказали не за выгул собаки на Патриарших прудах во время режима самоизоляции. Суд признал его виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Заседание прошло в режиме видеоконференции. Иисус и его адвокат при этом находились в Пресненском ОВД.

В ходе заседания выяснилось, что Воробьев проживает по месту регистрации на Шмитовском проезде. На Патриарших прудах он оказался рядом со своей работой. Иисус намерен обжаловать решение о штрафе.

СМИ сообщили ранее, что финансовые проблемы Воробьева связаны с его коммерческой деятельностью.

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