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Суд оштрафовал москвича, задержанного во время прогулки с собакой

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© кадр из видео LifeShot

© кадр из видео LifeShot

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, который был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с собакой на Патриарших прудах.

В полиции на Воробьева составили протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов», которая предусматривает наказание от штрафа в размере тысячи рублей до 15 суток административного ареста.

Адвокат Воробьева Олег Елисеев заявил РИА Новости, что согласует со своим доверителем вопрос обжалования. Он пояснил, что сквер вокруг пруда на Патриарших прудах не отмечен в указах, как закрытое для прогулок место.

«Я вообще никакого состава правонарушения не вижу и неповиновение сотрудникам полиции не вижу априори, потому что его здесь нет», — сказал собеседник агентства.

Инцидент с задержанием Воробьева произошел 4 апреля. На опубликованных в Сети кадрах видно, что москвича не хотел оставлять свою собаку одну на улице. Однако полицейский не стал его слушать и грубо затолкал Воробьева в машину. Собаку позже забрала жена задержанного.

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