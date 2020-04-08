Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

Список рейсов, которые эвакуируют граждан России из других государств на фоне пандемии коронавирусной инфекции, составлен до 13 апреля. Окончательно его утвердит оперативный штаб правительства по предупреждению распространения COVID-19. Данные опубликованы на сайте Министерства транспорта РФ.

8 апреля в Москву вылетят два самолета авиакомпании «Аэрофлот». Один из них заберет россиян из Нью-Йорка, другой — из Мале — столицы Мальдивских островов.

Также запланированы рейсы «Аэрофлота»: 9 апреля из индонезийского города Денпасара в Москву, 10 апреля из Таиланда в Москву и Санкт- Петербург, из кипрской Ларнаки в Москву и Санкт- Петербург.

Также 10 апреля в проект графика включены два рейса авиакомпании «Сибирь» из Бангкока — в Новосибирск и Иркутск, еще один — из Токио во Владивосток.

11 апреля «Аэрофлот» может забрать россиян из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург, из Антальи в Москву. В этот же день запланированы рейсы «Уральских авиалиний» из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу.

На 12 и 13 апреля намечены вылеты «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

Сейчас за границей находятся 25,8 тысячи граждан России, которые хотят вернуться на родину. Они уже заполнили необходимое заявление на портале госуслуг, что является основанием для подготовки списка рейсов.

Минтранс пообещал установить фиксированную стоимость билетов на вывозные рейсы. Те, кто ранее уже оплатил перевозку отечественными авиакомпаниями, полетят бесплатно. Клиенты иностранных перевозчиков заплатят от 200 до 400 евро.

7 апреля Минтранс пояснил принципы формирования графика вывозных рейсов. «Ридус» опубликовал их в своем материале.