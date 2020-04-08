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Депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на COVID-19

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© Facebook

© Facebook

Один из тестов на коронавирус, сданный депутатом Московской городской думы Михаилом Тимоновым, дал положительный результат. «Порадовали» народного избранника в клинике «Медси». При этом проверка анализа была повторной.

«Они сказали, что при повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», — написал депутат в Facebook.

Тимонов отметил, что результата теста на COVID-19, сделанного в Мосгордуме, у него до сих пор нет. Нет его и у других депутатов.

Тест, который он сдавал 3 апреля, оказался отрицательным. Это вполне соответствует «бодрому состоянию и полному отсутствию температуры» у Тимонова.

«Пока основная версия та, что если вторничный тест „Медси“ действительно положителен, то это означает, что я в легкой форме (поскольку первый раз болел короной еще в январе) добаливал во вторник, и уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу», — предположил депутат после консультации с врачом.

Тимонов признал, что результаты теста еще требуют перепроверки и уточнения.

Тем временем в России разработали чипы для выявления коронавируса за 15−20 минут.

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