Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Можно ли отправить улей с пчелами на Марс и доставить их туда живыми? Этот вопрос настолько заинтересовал жителя Архангельска, что он даже запатентовал проведение соответствующего исследования.

«Задачей изобретения является экспериментальное изучение космической перевозки, в частности, возможности доставки на Марс биологического сообщества, в частности, медоносных пчел», — цитирует РИА Новости текст пояснений к патенту из бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно предложению автора, для исследования нужен космический аппарат, внутри которого постоянно поддерживается нулевая температура. Он должен совершить автономный орбитальный полет, отправиться к Луне или к орбитальной станции. Главным грузом станет улей с медом и устроившейся на зимовку пчелиной семьей.

При этом семья должна быть адаптирована к условиям Севера и длительной зимовке. В космосе пчелам нужно пробыть около шести месяцев. Затем улей следует разместить в обстановке марсианской станции будущего. Частью ландшафта должны быть растения, которые предполагается культивировать на Марсе.

Итогом эксперимента станет информация о возможности выживания биологических сообществ в условиях космического полета. И, вероятно, руководство по разведению пчел на Марсе.

Тем временем на Марсе уже нашли область, где водяной лед находится всего в нескольких сантиметрах от поверхности. Этот район может стать идеальным местом для первых поселений.