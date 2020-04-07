Спад пандемии в России должен наступить в июне

Темп распространения коронавирусной инфекции в России должен пойти на спад в июне. Максимум будет пройден через 10−14 дней, если только в стране не изменится сценарий развития ситуации, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10−14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону — то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду», — заявила Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

Время, которое пройдет до начала спада, примерно равно периоду нарастания эпидемии, считает глава ФМБА.

«На плато мы будем до первой декады июня — до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса», — подчеркнула Скворцова.

Тем временем в Госдуме попросили средств защиты и свободного перемещения в условиях самоизоляции во время пандемии для священников и волонтеров РПЦ.