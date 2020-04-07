В Госдуме попросили обеспечить священников средствами индивидуальной защиты

Священникам и волонтерам религиозных организаций необходимы меры защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того им нужны права на свободное перемещение, считает председатель комитета Госдумы по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов. Он обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

«Священнослужители в данных условиях продолжают нести служение в храмах, а также выезжают на дом по просьбам верующих пожилого возраста, в частности, для совершения причащения и иных религиозных обрядов на дому», — цитирует «Интерфакс» текст послания Гаврилова.

Депутат попросил главу кабинета министров и мэра Москвы обеспечить «священнослужителей и волонтеров религиозных организаций средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, в которых религиозные организации нуждаются наравне с медицинскими организациями и службами социальной защиты». Также, по словам Гаврилова, «священнослужители, направляясь к прихожанам для отправления религиозных обрядов на дому, зачастую подвергаются проверке документов патрулями Росгвардии и полиции».

В связи с этим депутат предлагает признать справки, выданные священнослужителям религиозной организацией, достаточным разрешением «для свободного передвижения по населенным пунктам, в которых введены ограничения по передвижению граждан».

В конце марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать все предписания властей и молиться дома, отказавшись от посещения храмов. После этого благотворительные организации и волонтерские движения Русской православной Церкви активно включились в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, помогая престарелым и больным людям соблюдать режим самоизоляции.