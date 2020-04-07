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Дезактивация радиоактивного могильника в Москве попала на видео

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© Readovka

© Readovka

Несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции, к строительству Юго-Восточной хорды активно подготавливают радиоактивный могильник в Москворечье-Сабурово.

К работам уже приступила компания «Радон», выигравшая тендер на дезактивацию радиационных загрязнений после разгона активистов.

Однако о вывозе опасных отходов никакой речи пока не идет, сообщает Readovka.

Работы, которые проводятся в данный момент, были запечатлены на видео. На кадрах видно, что два загрязненных участка рабочие огородили лентами. Затем радиоактивный грунт разрыли ковшом и засыпали песочком, прикрыв все это сверху бетонными плитами.

«У нас есть предположение, что они засыпают чистым песком фонящий грунт для того, чтобы понизить радиационный фон, а утилизировать отходы и не собираются», — цитирует паблик одного из активистов.

Напомним, в прошлом году столичные власти приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды, которая соединит Печатники с Братеево.

Часть хайвея пролегает рядом с платформой Москворечье и Московским заводом полиметаллов (МЗП). В советские времена предприятие захоранивало радиоактивные отходы у себя под боком, прямо за забором. Согласно проекту, строительство опор моста рискует затронуть эти «аномальные» зоны.

Чтобы не допустить начала стройки без необходимых экспертиз и подготовительных работ, местные жители купили микроавтобус «Соболь» и организовали в нем круглосуточное дежурство. Так продолжалось около месяца, но вечером 17 марта власти решили разогнать активистов с помощью полиции.

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