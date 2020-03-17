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Силовая акция ОМОН на месте стройки Юго-Восточной хорды попала на видео

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© Telegram, Readovka

© Telegram, Readovka

ОМОН вечером 17 марта попытался разогнать противников строительства участка Юго-Восточной хорды на знаменитом уже склоне у Москвы-реки в районе Московского завода полиметаллов. Активисты сумели отстоять свой автомобиль «Соболь», который полиция собиралась увезти при помощи эвакуатора. Инцидент попал на видео.

По данным Telegram-канала Readovka, на склоне собрались примерно 200 человек, что явно входит в противоречие с указом мэра Москвы о запрете собраний с числом участников более 50.

Когда полицейские предприняли попытку разогнать участников акции, депутат муниципального округа Лефортово Павел Тарасов потребовал у них документы. Предъявить удостоверения сотрудники органов правопорядка отказались.

«Вы вправе действовать на основе закона, законные требования предъявите», — попросил депутат, но в ответ прозвучала ругань.

Активисты наотрез отказались отдавать свой «Соболь» полиции. Люди взобрались на эвакуатор, который должен был увезти машину, и силовики вынуждены были отступить. Эвакуатор уехал под победные крики: «Склон наш».

После этого прямо в «Соболе», который ОМОН не смог увезти, начались «следственные действия». Людей обвиняют в порче имущества специализированного предприятия «РАДОН», чей датчик показывал на склоне превышения радиации в 120 раз.

Руководство организации считает, что прибор повредили активисты. На основании заявления полиция возбудила дело. Корреспондент издания Readovka сообщил, что фамилии переписывали «с заранее подготовленного черновика».

Активисты уже достаточно давно дежурят на радиоактивном могильнике столичного завода, чтобы не допустить строительства Юго-Восточной хорды на этом опасном участке.

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