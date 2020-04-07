Почти 30% компаний в России отправили свой персонал в неоплачиваемый отпуск

По результатам опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), выяснилось, что почти каждая третья компания в России принудительно отправила своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск во время первой нерабочей недели, вызванной пандемией коронавируса.

Сократили зарплаты свыше 20% предприятий, а 16% приступили к увольнениям.

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, а каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты, приводит данные опроса РБК.

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса в стране, а 2 апреля продлил нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Путин также отметил, что если эпидемическая обстановка позволит, то количество нерабочих дней может быть сокращено.

Как сообщал «Ридус», по данным социологов «Ромира», с 30 марта по 5 апреля объем ежедневных расходов россиян снизился почти наполовину.

