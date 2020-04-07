Для борьбы с COVID-19 миру не хватает 5,9 миллиона медсестер

Мировое здравоохранение во время пандемии COVID-19 испытывает острую нехватку кадров. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в отрасль требуется привлечь около 5,9 миллиона медицинских сестер. Для решения кадровой проблемы следует на 8% увеличить количество выпускников профильных учебных заведений. Необходимые расходы составят примерно по 10 долларов на каждого жителя планеты в год. Такие данные содержатся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В мире насчитывается немногим менее 28 миллионов работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 миллионов. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 миллиона», — цитирует ТАСС текст документа.

По данным ВОЗ, очень острым кадровый голод остается в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Латинской Америки. Примерно 89% дефицита медсестер отмечено в государствах с доходами ниже среднего уровня.

Кроме этого в Европе и обеих Америках средний возраст медицинских сестер значительно выше, чем в других странах. Европейским и американским государствам нужно обеспечить приток молодых кадров и «укрепить пакет мер по удержанию персонала».

В ВОЗ отметили, что большую часть персонала составляют женщины. Их в отрасли — около 90%. При этом представительницы слабого пола очень редко занимают руководящие должности в системе здравоохранения, что говорит о «дискриминации на рабочем месте по гендерному признаку» и неравенстве в оплате труда.

Чтобы сократить дефицит медицинских сестер, государства, столкнувшиеся с данной проблемой, должны увеличить число выпускников профильных учебных заведений в среднем на 8% в год. Также параллельно необходимо создавать рабочие места. Расходы, связанные с этим, оцениваются примерно в 10 долларов на каждого жителя ежегодно.

В докладе ВОЗ подчеркивается, что медицинские сестры находятся «на линии фронта в войне с COVID-19», поэтому правительства всех стран должны «обеспечить им необходимую поддержку».

Это первый доклад ВОЗ по теме «Состояние сестринского дела в мире». Он приурочен к ежегодному Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. 2020 год объявлен организацией Международным годом работников сестринских и акушерских служб и проходит под лозунгом «Поддержим медицинских сестер и акушерок».

Тем временем американская корпорация Xerox вскоре начнет выпускать одноразовые аппараты искусственной вентиляции легких.