найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-301074

Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в Белом доме на брифинге для журналистов.

Дональд Трамп подчеркнул, что позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди утром 5 апреля, чтобы поговорить о поставках медикаментов.

«И я сказал, что мы бы очень оценили, если бы они разрешили вывезти из страны предназначенные для нас поставки. Если он не позволит их вывезти, это будет нормально, но, конечно, могут быть ответные меры. Почему бы им не быть?» — цитирует ТАСС слова Трампа.

Ранее стало известно, что мировое здравоохранение испытывает острый кадровый дефицит на фоне пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, не хватает 5,9 миллиона медсестер.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
18076337читать позжечитаю позже
Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии
4021603читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Каким будет иммунитет при COVID-19

Ученые считают, что повторное заражение вероятно в следующем сезоне.

208719читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

20038270читать позжечитаю позже