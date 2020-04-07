Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в Белом доме на брифинге для журналистов.

Дональд Трамп подчеркнул, что позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди утром 5 апреля, чтобы поговорить о поставках медикаментов.

«И я сказал, что мы бы очень оценили, если бы они разрешили вывезти из страны предназначенные для нас поставки. Если он не позволит их вывезти, это будет нормально, но, конечно, могут быть ответные меры. Почему бы им не быть?» — цитирует ТАСС слова Трампа.

Ранее стало известно, что мировое здравоохранение испытывает острый кадровый дефицит на фоне пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, не хватает 5,9 миллиона медсестер.