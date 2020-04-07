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Xerox и Vortran Medical начнут производить одноразовые аппараты ИВЛ

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© Flickr

© Flickr

Одноразовые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц и бригад скорой помощи начнет выпускать американская корпорация Xerox. Партнером по производству станет компания Vortran Medical. Такое решение принято на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС.

«Две компании, как ожидается, намерены быстро и в тесном сотрудничестве исправить ситуацию с нехваткой аппаратов ИВЛ, необходимых для обеспечения дыхания пациентов», — цитирует агентство текст заявления Xerox.

По имеющейся информации, уже в апреле планируется выпустить около 40 тысяч одноразовых аппаратов искусственной вентиляции легких. К июню объемы ежемесячного производства возрастут до 150−200 тысяч. В ближайшие месяцы на рынок поступит около одного миллиона единиц.

Тем временем в России в ближайшую неделю появится препарат от COVID-19, хорошо проявивший себя в борьбе с болезнью в Китае.

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